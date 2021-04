De strijd over God en Allah komt niet alleen van christenen en joden

In Maleisië wordt al jarenlang gepraat over de vraag of de roomskatholieke kerk de term 'Allah' voor God mag gebruiken. Beeld: islamitische actievoerders in 2014 voor het Hooggerechtshof in Kuala Lumpur.

Afgelopen maand speelde een al langer slepende kwestie in Maleisië weer op: mogen Maleisische christenen, net als moslims, het woord ‘Allah’ gebruiken om God aan te duiden? Hoewel ook de Maleisische politiek hierin een rol speelt, is deze kwestie tevens onderdeel van een bredere religieuze discussie onder joden, christenen en moslims over de vraag of Allah en God dezelfde zijn.

In Maleisië, waar zo’n 60 procent van de bevolking islamitisch is, bepaalde het ministerie van Binnenlandse Zaken in 1986 dat niet-moslims moesten afzien van het gebruik van het woord ‘Allah’ (God). De bedoeling hierachter was moslims te helpen onderscheid te maken tussen islamitische en andere teksten, zodat ze niet verward en mogelijk misleid zouden worden door l..

