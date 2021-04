Het beleid dat we nu kennen rond erfenissen moet anders. Schaf het minimum erfdeel voor kinderen af

Veel Europese landen hebben het minimum erfdeel voor kinderen afgeschaft, maar Nederland nog niet. Dit is onwenselijk, want de huidige regeling houdt geen rekening met de rechten en behoeften van kinderen.

Als een ouder overlijdt, heeft ieder kind recht op een gedeelte van de waarde van de erfenis. Dit wordt de legitieme portie genoemd. In de Tweede Kamer wordt gesproken over het afschaffen van dit recht. Bij de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 werd het recht op de legitieme portie versoberd, onder andere om de positie van de langstlevende te verbeteren. Er waren plannen om de legitieme portie af te schaffen, maar men was bang dat dit de invoering van het nieuwe erfrecht nog meer zou vertragen.

Recent bleek uit een rapport van het Centrum voor Notarieel Recht in Nijmegen dat de meeste notarissen voor de afschaffing van de legitieme portie lijken te zijn. Het rapport leidde tot Kamervragen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbesc..

