Geef ook extra vaccins aan de thuiszorg

Ziekenhuismedewerkers die in direct contact staan met patiënten krijgen versneld extra vaccins. Het gaat om 35.000 doses van het Janssen-vaccin. Dat hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) zaterdagavond besloten, na overleg met Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). 'De zorg moet op de been blijven.' Doordat het ziekteverzuim momenteel hoog is in ziekenhuizen, is er een groot tekort aan personeel. Daarom worden er nu versneld extra vaccins beschikbaar gemaakt voor ziekenhuispersoneel.

Het gaat om zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting. ..

