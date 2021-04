Onderscheid vee en dieren in het wild

Maar zijn verwijzing daarbij naar de evolutietheorie roept wel vragen op. Zijn er in het proces van evolutie niet tal van dieren ontstaan die uitsluitend vlees eten, naast planten- en alleseters? Vanuit de biologie gezien is de mens gewoon een alleseter.

En ook zijn verwijzing naar de scheppingsorde en Genesis 1 roept vragen op. Hij gaat eraan voorbij dat Genesis 1 uitdrukkelijk onderscheid maakt tussen in het wild levende dieren en vee (vers 24 en 25). Ook bij het spreken over het voedsel (vers 30) gaat het om ‘dieren die in het wild leven’, niet over ‘vee’. Dat onderscheid is trouwens ook verder in de Bijbel belangrijk, ook in het bekende hoofdstuk Jesaja 11 over de wolf en het lam. (Vergelijk hoofdstuk 2 van mij..

