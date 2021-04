De waarde van politiek geloofwaardig zijn

In de Haagse politieke cultuur waarin volksvertegenwoordigers worden tegengewerkt, heeft de ChristenUnie het juiste besluit genomen. Het komt de geloofwaardigheid van het landsbestuur ten goede. Die is veel waard en mag dan ook wat kosten.

Het is een mooi woord, geloof-waardig. Ik ben geen taalkundige, maar ik kan mij voorstellen dat het in de betekenis vooral gaat over de vraag of iemand het waard is geloofd te worden, of wat hij of zij zegt betrouwbaar is.

Maar er gebeurt iets moois als je geloofwaardigheid opknipt in geloof en waardigheid. Misschien dat het voor gelovigen dan ook gaat over wat het betekent om waardig aan je geloof te zijn. Wat is je geloof waard? Voor anderen, maar ook voor jezelf. Wat is je geloof jou waard? Wat mag het je kosten?

Toegegeven, ik was een van die mensen die na het ‘Pieter Omtzigt, functie elders'-debat vol verbazing de nachtrust opzocht. Vol verbazing, omdat de motie van wantrouwen tegen Rutte niet door mijn partij werd gesteund...

