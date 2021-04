Nieuwe ziektes als reactie op de tijd

Waarom gedragen mensen zich zo verschillend? Daar waren de oude Grieken al benieuwd naar. Ze dachten aan de verhouding tussen de lichaamssappen (denk aan het woord ‘zwartgallig’). Deze visie ligt aan de basis van ons begrip ‘temperament’. In de Middeleeuwen ging men uit van een door God ingegeven wetmatigheid in het gedrag. Na de uitvinding van de microscoop verklaarde men verschillen in temperament vanuit de snelheid van de bloedsomloop. Mensen in warmere landen reageren heftiger dan koudbloedige noorderlingen: bij warm weer stroomt het bloed sneller. Weer later werd het temperament verklaard vanuit de lichaamsbouw. Een gezette stevige peuter gedraagt zich anders dan een fragiele kleine leeftijdgenoot. Inmiddels ..

