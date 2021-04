Het gaat om de lévende traditie

Paus Franciscus op bezoek in Marokko, maart 2019. In de Rooms-Katholieke Kerk werd de definitie van leken na het Tweede Vaticaanse Concilie positief en gelovig verwoord: elke gelovige is in principe een vindplaats van God.

Onlangs meende Joost van Halem de katholieke traditie te moeten verdedigen tegen Jos Moons (‘In de Kerk geldt geen democratie’, ND, 2 april). Dit is niet de eerste keer dat me opvalt dat mensen die de traditie verdedigen meestal een tamelijk beperkte visie op traditie hebben, zowel wat betreft de concrete inhoud van die traditie als wat betreft de traditie als een historisch proces. De veelvormige rijkdom van de concrete traditie - of beter tradities - wordt onvoldoende gezien en het voortdurende complexe over en weer dat een levende traditie kenmerkt, wordt onvoldoende of zelfs in het geheel niet waargenomen.

De rooms-katholieke traditie is een rijke traditie, die niet tot uitspraken van het leergezag beperkt kan worden. De l..

