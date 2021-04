In het artikel 'Chinese huiskerken krijgen het zwaarder' (ND, 8 april), staat dat miljoenen christenen in China in strafkampen zitten. Dat moest zijn: Onder de enkele miljoenen gevangenen in straf- en heropvoedingskampen in China bevinden zich ook al enkele duizenden christenen.

De afkorting NOO (ND, 8 april, ingezonden 'Noodgedwongen') staat voor Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak.

