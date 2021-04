Een minister van Digitale Zaken

Nederland is niet genoeg beschermd tegen digitale aanvallen. De Cyber Security Raad waarschuwt hier, in formatietijd, opnieuw voor. Is het een idee dat een speciaal ministerie dit oppakt?

‘Voor cyberaanvallen verschillende hordes opwerpen’

Jan-Willem Bullée, onderzoeker Universiteit Twente:

‘Ik zou als onderzoeker graag aanmoedigen dat er meer middelen beschikbaar komen, zodat we kunnen inzetten op betere beveiliging. Een gelaagde beveiliging, zoals je dat ook bij een kantoorgebouw hebt. Als aanvaller kom je daar verschillende hordes tegen. Eerst een slagboom, dan een draaideur waarvoor je een pasje nodig hebt, daarna een balie met een secretaresse. Zo moet je voor cyberaanvallen ook verschillende hordes opwerpen. Dat begint met de software, maar ook met een goede firewall. De gebruikers zelf hebben hierin ook een rol. Als ik als onderzoeker met vrienden of familie over mijn werk praat, is het ongel..

