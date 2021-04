Een standbeeld voor Al Capone?

Een redacteur economie ontmoet regelmatig ondernemers. Zo sprak ik eens een ondernemer die het wel kon waarderen dat sommige multinationals elke mogelijkheid benutten om belasting te ontduiken of te ontwijken.

‘Laakbaar? Misschien. Maar het is ook slim ondernemerschap.’

Nee hoor, belastingontduiking is gewoon een schoolvoorbeeld van witteboordencriminaliteit. Het oogt netter dan het intikken van een ruitje, maar het is diefstal - in dit geval wordt de samenleving bestolen.

Belastingontwijking is net even wat anders. Je ontduikt de fiscus niet volledig, maar via een of andere constructie dok je in een ander land, waar de tarieven lager liggen. Dit is formeel niet in strijd met de letter van de wet, maar het stinkt wel. Het riekt ..