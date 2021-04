In een wereldwijde crisis zijn patenten een obstakel. Maak van vaccins een publiek goed

'In de meeste armere landen is het vaccineren nog niet eens begonnen.'

Wereldwijd dreigen miljoenen kinderen door ondervoeding, het plotseling stoppen van onderwijs en de wijdverbreide angst en onzekerheid een verloren generatie te worden. Vaccinaties zijn een cruciaal deel van de oplossing.

Waar we in Nederland reikhalzend uitkijken naar het moment dat iedereen zich veilig kan voelen voor het virus en alle beperkende maatregelen kunnen worden opgeheven, is in de meeste armere landen het vaccineren nog niet eens begonnen.

gebrek aan vaccins

Als er niets verandert, gaat het vanwege het grote gebrek aan vaccins nog vele jaren duren voordat iedereen wereldwijd toegang heeft tot bescherming – of lukt het misschien nooit. Dat betekent dat er landen blijven waar zich steeds weer nieuwe virusvarianten kunnen on..

