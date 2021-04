Alle drie zeiden: ‘Pieter Omtzigt is in ons gesprek niet ter sprake gekomen.’

Maar dat stond wél in de verslaggeving van hun gesprek, gemaakt door twee ambtenaren. Wordt het niet de hoogste tijd om die twee ambtenaren in de Kamer te ontbieden en hen onder ede te horen, of hun verslaggeving wel naar waarheid is? Ter wille van de regeerbaarheid van ons land!

Om echt de onderste steen boven water te krijgen moet nog een extra inspanning worden geleverd. Nalatigheid geeft te denken; het wekt bij mij het vermoeden dat de geachte Tweede Kamerleden het zo wel goed genoeg vinden. <

