Morele weldaad

Er is onder andere inzake de houding van het kabinet rondom het wel of niet opvangen van vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria veel kritiek geweest op het (ontbreken van een) moreel kompas bij de CU.

Het huidige morele oordeel van fractievoorzitter Gert-Jan Segers en de CU-fractie is een weldaad. Het sluit daarbij regeren met de VVD niet uit, maar aan de morele geloofwaardigheid van Rutte is na drie kabinetten onder zijn leiding met alles wat daarin is voorgevallen (en dat is veel meer dan Moria en de toeslagenaffaire) een einde gekomen, dankzij de flagrante leugens van Rutte in het Kamerdebat van vorige week.

Het is jammer dat dit inzicht en moreel kompas bij de CU-prominenten Eimert van Middelkoop en Egbert Schuurman lijken te ontbreken. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .