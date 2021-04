CU nam het enige goede besluit

Zonder enige onderbouwing en zonder dat duidelijk wordt of dit vooraf is besproken beschuldigt Van Middelkoop fractieleider Gert-Jan Segers ervan dat hij heeft geprobeerd Rutte te marginaliseren, maar dat hij de CU marginaliseert als dit besluit niet ongedaan wordt gemaakt. Daarnaast adviseert hij Segers 'om samen met Rutte te bezien of er voor hen samen nog een politieke toekomst is'. Ik ervaar dit als een onterechte en onchristelijke dolkstoot in de rug van Segers.

Ik vind het opvallend dat Van Middelkoop totaal niet ingaat op de achtergronden van het besluit, namelijk dat de bestuurscultuur de laatste tien jaar onder leiding van Rutte is ontspoord en daarom radicaal moet veranderen. Ook gaat hij niet in op de vraag of Rutte wel..

