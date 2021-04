In Nederland leven vluchtelingen noodgedwongen op straat (ND, 6 april). Zij kunnen om diverse redenen niet terecht in azc's. Gelukkig zijn er veel mensen die dat niet acceptabel vinden. In heel Nederland zijn er lokale initiatieven uit nood geboren. Mensen steken de handen uit de mouwen, zetten op wat er gedaan moet worden en leveren vaak wonderen af. Maar we merken dat het werk met ongedocumenteerden moeilijk is en zwaar. De mogelijkheden zijn vaak beperkt en dichte muren zijn er overal. Vaak wordt ervaren dat ieder op z'n eigen eilandje aan het ploeteren is. Daarom is het NOO (Nood Opvang Ongedocumenteerden) opgezet. Via noo.nl kun je je laten informeren en opgeven om mee te helpen. We hopen dat veel kerkleden zich opgeven. <