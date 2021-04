Slechte timing CU

Gert-Jan Segers is een prima christen-politicus. Soms laat ook hij een steek vallen. Behalve de kritiek van Van Middelkoop en Schuurman (ND, 7 april) is er ook kritiek van Bijbelse snit in te brengen tegen zijn optreden tegen Rutte in het Kamerdebat van vorige week. Op twee punten.

Een: Lang is in het debat gepraat over de vraag: liegt Rutte als hij zegt dat hij zich zijn opmerking over ‘Omtzigt functie elders’ niet meer herinnert? Ik vind: nee, hij liegt niet. Ik hoor het hem in alle oprechtheid en herhaaldelijk zeggen: het zat niet meer in mijn geheugen, ik bedrieg u niet. Hij zei dit het sterkst tegen Segers. Daarop liet Segers aan zijn lichaamstaal duidelijk merken dat hij Rutte niet geloofde. Toch was er aan een Bijbels criterium voldaan: ‘ten minste twee getuigen’ (2 Korintiërs 13:1) hebben het bevestigd. Ook de beide verkenners, die er immers bij waren, herinneren zich het niet.

Twee: Segers bracht Rutte op Goede Vrijdagavond de harde boodschap dat de ChristenUnie hem niet meer al..

