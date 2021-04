De trage toekomst is aan Afrika

De wereld wordt ogenschijnlijk gedomineerd door militaire en economische macht. Het is tijd om verder te kijken dan de westerse en Chinese versies van wat ons te doen staat. Daarin springt Afrika in het oog.

Afrikaans leiderschap: in 2016 ontvingen drie geestelijken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Duitse kanselier Merkel in Middelburg een Roosevelt Award. De drie droegen met een interreligieuze dialoog bij aan vrede in hun land.

Tijdens een werkvakantie van Nederlanders in de Ugandese hoofdstad Kampala veertig jaar geleden deed zich een gevaarlijk incident voor. De toestand in het land was instabiel; er werd iedere nacht geschoten. De deelnemers van de werkvakantie sliepen op het project. Op een nacht werd er ter plekke geschoten. Een van de deelnemers sprong van z’n bed en probeerde luidkeels te interveniëren. Het ging goed, maar voor hetzelfde geld was er een doodskist teruggevlogen.

Dit verhaal kan model staan voor de westerse houding in Afrika in de laatste 400 jaar. We merken iets wat we niet begrijpen en worden vervuld van gevoelens die eigenwaarde schragen. Of het nu zakendoen is of zending en hulp verlenen. Het moet veranderen en graag snel. En..

