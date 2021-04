1 De betrokkenheid bij de politiek neemt toe als niet alle beleidsvoornemens voor een periode van vier jaar vastliggen. Een soortgelijk regeerakkoord als van het kabinet-Rutte 3 met de naam Vertrouwen in de toekomst dat uit zeventig pagina’s (!) bestond, is niet voor herhaling vatbaar, omdat het juist wantrouwen in elkaar over de toekomst uitdrukt.

2 De Tweede Kamer bestaat nu uit zeventien fracties, de coalitievorming na de Omtzigt-affaire is uiterst ingewikkeld geworden, waardoor het voor elke nieuwe regering verstandig is politieke kwesties niet dicht te timmeren en ruimte te geven aan de inbreng van het parlement. Kamerleden er voor spe..

