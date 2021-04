CU-besluit voorbarig en onverstandig

Het besluit van de CU niet onder Rutte in een nieuw kabinet aan te schuiven lijkt voorbarig en onverstandig. De CU is de kleinste regeringsfractie en zou extra terughoudend moeten zijn. Daarnaast is het onverstandig vooraf partijen uit te sluiten. Nu wordt zelfs een fractieleider uitgesloten. Iedere partij gaat over haar eigen bemensing en de grootste partij en winnaar laat zich dat niet dicteren. Segers ziet een cultuuromslag onder Rutte niet zitten, maar vergeet dat onze CU vier jaar heeft meegewerkt aan het ontstaan van die cultuur. VVD en D66 tonen nog weinig belangstelling voor de CU als partner, maar dat was in de wording van het nu demissionaire kabinet niet anders. Bij de (in)formatie probeer je tot een ruime meerderheidscoalitie te komen. Het land moet een nieuwe regering krijgen, liefst met zoveel mogelijk christelijke invloed. Dus CU: a.u.b. geen blokkades vooraf over thema's, partijen of lijsttrekkers. <