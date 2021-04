Laat Britten geen wapens sturen naar Jemen

De oorlog in Jemen is onlangs zijn zevende jaar in gegaan. De Verenigde Naties noemen deze oorlog de grootste humanitaire crisis ter wereld. Er is actie nodig. Bijvoorbeeld dat niet langer wapens naar de strijdende partijen gaan.

Op 26 maart is het zes jaar geleden dat onder leiding van Saudi-Arabië en een aantal andere landen bombardementen uitgevoerd werden op de hoofdstad Sana’a van Jemen. Dit werd opgevat als een oorlogsverklaring door Ansar Allah, veelal de Houthi-rebellen genaamd. Er zijn overigens nog meer strijdende partijen in Jemen, zoals al-Qaeda en ISIS. In het zuiden van Jemen strijdt de Southern Transitional Council voor onafhankelijkheid.

Nu, zes jaar later heeft twee op de drie mensen in Jemen humanitaire hulp nodig om te overleven. De vorige maand gehouden donorconferentie van de Verenigde Naties om de honger in Jemen te bestrijden, bracht 1,7 miljard Amerikaanse dollar op in plaats van de gevraagde 3,85 miljard.

Zo’n zestien miljo..

