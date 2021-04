Zo voorkom je impulsief denken in de politiek

Twee verhalen in deze krant – 'D66, luister naar de wetenschap' en 'Medisch-ethisch voorstel Kaag juist zeer zuiver' zou ik bij elkaar willen optellen. Noem het inclusief denken. Luister naar wetenschappelijke inzichten, zeker als je dat als D66 hoog in het vaandel draagt, en zet moeilijke medisch-ethische kwesties niet in bij de formatie-onderhandelingen. Laat deze over aan een vrije stemming van alle Kamerleden, dus vrij van partijafspraken.

Zo'n vrije stemming is pas zuiver als de debatten over deze kwesties niet alleen in de volle openbaarheid plaatsvinden maar ook in alle openheid. Bij ethische onderwerpen spelen religieuze argumenten ook een rol. Als wij het geluk hebben dat we leven in een land waar godsdienstvrijheid telt, dan zouden ook religieuze argumenten mee mogen klinken in de debatten. Dat zou het respect voor minderheden, zoals in een goede democratie betaamt, alleen maar waarachtiger maken.

Het zou goed zijn om de discussie voor het laatst te bewaren, nadat eerst – bijvoorbeeld het vraagstuk 'Voltooid leven' – in dialoog is gebracht. Dit betekent eerst de (gevoels)waarden kenbaar maken, de standpunten, meningen en inzichten verhelderen, ..

