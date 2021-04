Een spoorlijn naar het Noorden is ook goed voor huizenzoekers in de Randstad

Een nieuwe spoorlijn naar het Noorden. Dat is goed voor Friesland, maar ook voor huizenzoekers in de Randstad.

Om Friesland leefbaar te houden, moet er gebouwd worden. Huizen die worden verbonden door goed openbaar vervoer. Krimp in het noordoosten en noordwesten van de provincie kan omgebogen worden tot verantwoorde groei. het dorpje Pingjum, in het noordwesten van de provincie.

De Lelylijn - tussen Groningen en Amsterdam - is een prachtige kans voor Friesland. Op 23 september 2020 omarmden elf van de twaalf partijen in Provinciale Staten een voorstel van de VVD om de Lelylijn op te nemen in de Friese omgevingsvisie. In die plannen voor de leefomgeving staat waar het provinciebestuur met Friesland naar toe wil en hoe de Lelylijn kansen biedt voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid voor het Noorden.

Op 17 maart was er een informerende bijeenkomst voor Provinciale Staten. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder gaf een indruk van de impulsen die de Lelylijn kan geven aan woningbouw in het Noorden. De noordelijke provincies kijken daarnaar op basis van een motie van CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch. De Tweede Kamer ste..

