Pinksteren is geen geboortedag kerk

Het doet mij altijd verdriet als ik lees of hoor dat Pinksteren de geboortedag is van de kerk. Ik las het in het ND van 29 maart. Ik heb het al vaak gehoord. Het voedt de oude, foute gedachte dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Gelukkig lees of hoor je dat deze gedachte weinig medestanders meer heeft, maar dat de kerk een geënte rank is op de stam van Israël. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat het gelukkig heel helder in artikel 27: 'Deze kerk is er geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe'. Niks geen geboorte van de kerk op Pinksteren, maar een uitbreiding vanuit Jeruzalem naar de hele wereld, door het verzoenend lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. Hij die zelf de opdracht daartoe gaf. <