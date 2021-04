Het nieuws over een mogelijke vierde coronagolf in juni/juli (ND 23 maart) werkt eerder ontmoedigend dan bemoedigend. Ik kan me niet voorstellen dat het burgers motiveert zich blijmoedig aan de maatregelen te blijven houden. En ook niet dat horecaondernemers, maar ook anderen in het midden- en kleinbedrijf zich gesteund voelen door dit vooruitzicht. Dat het studenten en docenten, maar ook hen die al meer dan een jaar thuiswerken, stimuleert om nog even de tanden op elkaar te zetten. Een prognose voor zo'n lange termijn en gebaseerd op zoveel onzekere factoren én waarin het effect van de vaccinaties niet wordt meegenomen, is niet wat we nu nodig hebben. Een beter perspectief biedt de verwachting van minister Hugo de Jonge, dat we in juli veel van onze vrijheden terug zullen hebben en dat de weg daarnaartoe steeds makkelijker begaanbaar wordt. Hoe die twee zaken, de voorspelling van een vierde golf en het optimisme van De Jonge, met elkaar te rijmen zijn, is mij overigens niet duidelijk. <