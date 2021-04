Wie vertrouwd is met bestaande psalmberijmingen – die van 1968 en zeker die van 1773 – zal erg moeten wennen aan een berijming die een andere sfeer ademt. Want dat is De Nieuwe Psalmberijming (DNP) die dit jaar verscheen. Was dat nu echt nodig?

Bij de aarzelingen die Henriëtte de Jong uit (ND 25 maart), moest ik denken aan twee bejaarde zusters uit mijn gemeente in de jaren tachtig. Daar was toen de Liedboekberijming ingevoerd. Ik vroeg: welke verzen uit de oude berijming moeten volgens u bewaard blijven? Na enige tijd kwam ik op die vraag terug. Hun antwoord? Wij zijn bezig de nieuwe berijming uit het hoofd te leren. Zo kan het dus ook! Ik mis in DNP zeker bepaalde prachtige regels uit eerdere berijmingen. Maar ik besef ook dat het taalgebruik daarin (ook in die van 1968) door velen als afstandelijk wordt ervaren. En nu ik een aantal Psalmen uit DNP gelezen heb, moet ik zeggen: het mogen dan Psalmen ‘in gewone taal' zijn - maar ze raken vaak mijn hart. ..

