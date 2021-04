Jongvolwassenen sneller vaccineren

Ik ben ervoor om jongvolwassenen sneller te vaccineren tegen corona. De jongste groepen volwassenen zijn nu als laatste aan de beurt in de vaccinatiestrategie, omdat hun kans op ernstige ziekte bij besmetting klein is. Maar deze groep heeft juist ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Twintigers ontdekken wie ze zijn in de wereld door met anderen om te gaan. Die ervaring is kostbaar voor het hele verdere leven. En denk aan relatievorming - hoe kan je daten wanneer je thuis moet blijven? Of een beginnende relatie opbouwen? Al die ontwikkelingen zijn cruciaal. Vaccinatie geeft ze de benodigde ruimte. Als het even tegenzit met de levering van vaccins zijn de jongeren pas na de start van het nieuwe onderwijsjaar aan de beurt. Voor hoger onderwijs en ander vervolgonderwijs zou dit betekenen dat er veel extra maatregelen nodig zijn, zoals preventief testen. Laat ze het nieuwe jaar gevaccineerd beginnen, zodat ze gewoon weer samen les kunnen krijgen.