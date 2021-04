Stilte in de kerk?

Volgens Jos Moons zweeg de Nederlandse Katholieke Kerk over het 'homozegen-document' (ND 26 maart). Dat is echt een misverstand. Ik heb Hendro Munsterman, Stijn Fens en andere katholieken erover gelezen. Ik heb er zelf in mijn parochie over gepraat. Nee, ik heb er geen bisschop over gehoord, maar zij zijn toch niet de hele kerk? Het is een haast kinderlijke reflex om altijd maar omhoog te kijken naar onze papa's. Wij, niet-bisschoppen, zijn ook de kerk. Moons beseft dit, maar handelt er niet naar. Hij blijft hangen in een oproep aan anderen. De kerkelijke leer is geleefd geloof dat gestold is. Veranderingen komen nooit van de top, maar vanuit het volk. Omdat wij iets geloven of doen, vraagt dat om een reactie. Dat het Vaticaan dus niets nieuws vertelt, maar toch vindt dat het nogmaals gezegd moet worden, mag Moons zien als een hoopvol teken. Blijkbaar is er ook een andere geloofspraxis. En de Nederlandse bisschoppen wisten niets te zeggen dat recht zou doen aan het document enerzijds en het aanvoelen van de gelovigen anderzijds. Bekering begint bij het niet meer weten. Alle reden voor Moons om te spreken. Vanuit het besef: ook ik ben de Kerk. <