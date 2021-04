1. Kranten en nieuwsbulletins op radio en tv focussen op negatieve uitzonderingen. Op misdaad, oorlog, armoede, klimaat-, milieu- en gezondheidsproblemen. Daarmee verschaffen ze ons geen goed beeld van de wereld waarin we leven.

2. We krijgen pas een fatsoenlijk beeld wanneer we dergelijke kwesties in historisch perspectief plaatsen. Zijn er nu méér of mínder misdaden, oorlogen, armoede, klimaat-, milieu- en gezondheidsproblemen? Het antwoord op nogal wat onderwerpen is: mínder. Gemiddeld worden we alsmaar gezonder, ouder, veiliger, welvarender en gelukkiger.

3. Vanzelfsprekend moeten problemen in de krant of op het Journa..

