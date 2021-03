In het ziekenhuis vinden de dokter en de zorgmanager elkaar maar moeilijk

We hadden al de klimaat- en pensioentafels, het is nu de hoogste tijd voor de zorgtafel.

‘Ik heb het niet zo op zorgmanagers in paarse pakken en met krulschoenen die alleen naar geldzaken kijken. In een ziekenhuis zou de zorg centraal moeten staan, maar ik heb vaak het gevoel dat de financiën leidend zijn’.

Aan het woord is collega chirurg Marijn Houwert. In zijn recent verschenen boek getiteld Zorg voor je mensen verhaalt hij over zijn vak en de impact ervan op het leven van alledag. Indringend en op het scherp van de snede.

Zijn karikaturale beschrijving van de manager in een paars pak en krulschoenen leidt wat af; de moderne manager kleedt zich ook in een antraciet grijs maatpak. Het beeld dat Houwert creëert, is een tegenstelling tussen de dokter en de zorgmanager. Het is een uiting van onbegrip en wantrouwen, duidend op t..

