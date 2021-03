Twee gezichten van Erdogan

Er is een verband tussen de beslissingen: de presidentsverkiezingen in juni 2023. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet, omdat alle partijen zich nu al daarop voorbereiden. Want er komen misschien vervroegde verkiezingen, wordt er gespeculeerd. De oppositie heeft daarop aangedrongen vanwege de slechte positie van de regering in de peilingen. President Erdogan heeft gezegd van niet, maar voor hem is het de vraag of hij er in 2023 beter voorstaat. Erdogans AKP en zijn nationalistische coalitiegenoot MHP scoren vanwege de economische situatie slecht in de peilingen. Met het afscheid van het Verdrag van Istanbul – het 'vrouwenrechtenverdrag' – hoopt Erdogan de conservatieve kiezers voor zich te mobiliseren. Bij die cons..

