Nagel elkaar niet aan de christelijke schandpaal

De verontwaardiging over de ruimte die de kerken binnen de wettelijke kaders nemen, staat in in schril contrast met de continue kritiek op het coronabeleid. Enerzijds hoor je voortdurend op welke manieren de maatregelen niet deugen, anderzijds blijkt de naleving van diezelfde maatregelen ineens van levensbelang als het aankomt op erediensten. Maar moet je dan daarop reageren met je vuisten? Nee, dat spreekt voor zich. En hoewel op sociale media geregeld de boodschap is ‘wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten’, viel mij ook op hoe twitterende christenen zich haastten om de buitenwereld ervan te verzekeren dat ook zij dit geweld afkeurden, dat zij zich schaamden voor deze mensen en dat dit soort acties tot reputatieschade leiden. Makke..

