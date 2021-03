Aan ruzie met China hangt een maatschappelijk prijskaartje

Nederland is deze maand voor het eerst in lange tijd door buitenlandse sancties is getroffen. Tien personen en vier organisaties zijn voortaan niet meer welkom in China en uitgesloten van het zakendoen met dat land. Op de lijst staat tussen Europese parlementariërs en wetenschappers het Nederlandse kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66).

De Chinese maatregelen zijn op hun beurt weer een reactie op sancties van de Europese Unie tegen vier Chinese functionarissen en een overheidsorganisatie die verantwoordelijk worden gehouden voor mensenrechtenschendingen in Xinjiang. Zij mogen Europa voorlopig niet meer in en hun tegoeden worden bevroren.

Hoewel het een symbolische maatregel betreft - dit soort functionarissen reizen doorgaans niet onze kant op, laat staan dat zij hier geld op de bank hebben staan - kondigde de Chinese regering slechts enkele uren later hun tegensancties aan.

Oog om oog, tand om tand dus. Maar dan wel in overtreffende trap. Hoewel we al jaren krijgen voorgehouden dat we niet naïef over China moeten zijn, leek menigeen verrast over de stevige respons uit Be..

