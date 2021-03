Graag wat verder gaan dan een advents- of paaskaars

Ik kan mij aansluiten bij het verhaal van Henriette de Jong in het ND van 25 maart met haar voorbeeld uit vroeger tijden en het sfeerbeeld van de kerk ('het mag best een beetje mystiek zijn').

Als ik niet ergens op zondagmorgen een dienst (of liever: viering) hoef te spelen, volg ik regelmatig een eucharistieviering van de KRO. Dit zijn meestal vieringen met een grote harmonie en eenheid in de liturgische samenstelling van Woord, gebed, prediking, muziek en zang, waar de protestantse dienst nogal eens sober en op de preek is gericht.

Ook visueel en op het gebied van reuk is er meestal veel te beleven. Een mooi gebouw, het gewijde Woord (wierook), goede akoestiek (ruimte om te zingen) wordt wat mij betreft node gemist in menige kerkdienst. Nog recent is een fraai gebouw bij ons in de buurt vakkundig ontdaan van de zangruimte om de verstaanbaarheid van de voorganger te vergroten, terwijl de eigen voorganger prima met de ruimte ui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .