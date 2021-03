Verslaggevers, toon respect

Wat me al langer opvalt in berichtgeving is dat er niets wordt gezegd over de (soms) brutale en intimiderende houding van de verslaggevers. Het lijkt wel of de pers boven elke kritiek verheven is. Inderdaad: een journalist mag vragen stellen met microfoon en camera in de hand. Maar mag iemand nog weigeren? Mag iemand nog afwijzend reageren? Hoe lang wordt iemand nog nagelopen? Vrije pers is een groot goed. Maar vrijheid is nooit onbegrensd. Dit geldt voor de vrije mening en net zo goed voor de vrije pers. Wederzijds respect. Daar mag de journalistiek ook wel eens aan denken. <

