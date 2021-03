Albert Heijn laks

Albert Heijn schaft plastic zakken af (ND, 26 maart). Mooi, maar plastic zakken zijn al sinds 2016 verboden, met een paar uitzonderingen. Albert Heijn is dus extreem traag met het terugdringen van plastic. En het bedrijf komt daarmee weg. Hoeveel plastic moet er nog in de zee belanden voordat consumenten, bedrijven en overheden doortastender durven te zijn? <