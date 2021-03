Respecteer elkaars paasvieringen

Joden maken in een bakkerij matzes – brood dat niet gerezen is –  ter voorbereiding op Pesach, dat aflopen zaterdag begon.

Het vieren van de Stille Week ontstond in een beweging die wegging van de Joodse wortels van de kerk. Christenen moeten zich daar meer bewust van zijn. Wie de ‘Stille Week’ – de week van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag – meeviert, leeft als het ware mee met Jezus’ laatste week op aarde. De link met het joodse Pesach, dat afgelopen zaterdagavond begonnen is, is daardoor echter naar de achtergrond gedrongen. Hoe komt dat? Het vieren van de belangrijke momenten uit Jezus’ leven – de dagen van de Stille Week, maar ook zijn geboorte, doop en hemelvaart – gaat terug tot de vierde eeuw na Christus. Christenen werden niet langer vervolgd maar juist begunstigd, terwijl ..

