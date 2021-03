Is er stilte na de Matthäus-Passion? Bij omroep Max in ieder geval niet

De Matthäus? Vooruit, even dan. We nemen Ton Koopman, die kan het het snelst, want tijd is geld, moeten ze bij omroep Max gedacht hebben. In de uitvoering van de Matthäus-Passion, afgelopen zondag op televisie, schitterde evangelist Tilman Lichdi als evangelist, dat voorop. Op een tv zonder geluid was het al een genoegen geweest om het passieverhaal te volgen via de grimassen van de tenor, maar dat zou zonde zijn van het heldere en gevoelige stemgeluid. Met veel dynamiek, dramatiek en een meeslepend enthousiasme was deze ster de spil van het stuk, en zonder hem zou ik zijn afgehaakt.