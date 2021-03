Reformatorische christenen voelen zich vreemdeling in hun eigen land

Het conflict met de kerkgangers op Urk en in Krimpen aan de IJssel zat eraan te komen. De oproep om niet naar de kerk te gaan staat niet op zichzelf, maar is een stem in het koor van aansporingen om ook op andere terreinen af te zien van de reformatorische leefstijl.

Reformatorischen zijn in de loop der jaren niet heel veel veranderd. Het is veeleer de (neo-liberale) samenleving die snel veranderd is op terreinen van religie, seksualiteit, vrijetijdsbesteding, en beleving van ziekte en gezondheid.

Zondagmiddag keek ik even naar het nieuws. Kerkgangers op Urk en in Krimpen aan de IJssel hebben journalisten bedreigd, geschopt en geslagen, onderweg naar de ingang van hun kerkgebouw. Burgemeesters en politie verklaren direct dat dit niet kan. ‘Iedereen mag vrij naar de kerk gaan en journalisten moeten in eenzelfde vrijheid hun werk doen. Journalisten worden al te vaak bedreigd. Vrije nieuwsgaring is een grondrecht en dat wordt hier ruw geschonden’. Een relletje dat er al even aan zat te komen.

Als lector informele netwerken houd ik mij onder meer bezig met de civil society, het samenleven van burgers. In dat lectoraat hebben wij ook een klein onderzoek lopen naar de positie van reformatorische christenen in die civil socie..

