Mijn geaardheid heeft niets met mijn geloofsbeleving te maken

In 2018 schreef ik als niet-katholiek een brief aan de paus met een vraag over mijn homoseksualiteit en hoe dat zat met de Rooms-Katholieke Kerk. Ik was al ruim vijfentwintig jaar samen met mijn vrouw en begreep de omgang van de kerk met dit thema helemaal niet.

Dat ik antwoord uit het Vaticaan kreeg, was een totale verrassing. De toon van de brief was warm, meelevend en zachtaardig, en het heeft ervoor gezorgd dat ik mij ben gaan verdiepen in het katholieke geloof.

Omdat de wijze van geloven erg bij mij past, besloot ik vorig jaar katholiek te worden. En omdat ik laat tot geloof kwam en niet gevormd ben in een gelovig nest of later door een gelovige omgeving, droeg ik niet het juk van de moeite die men heeft omtrent dit thema. Ik sta er vrij onbevangen (volgens sommigen zelfs zeer naïef) in. Voor mij heeft mijn geaardheid niks met mijn geloofsbeleving (‘gehemeldheid’) te maken.

De afwijzing van de zegening door Rome verbaasde mij niet eens zozeer, omdat ik wist hoe de leer werd geco..

