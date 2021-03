Kerken, blijf zingen! Maar dan vooral búíten de kerkdiensten om

Juist in deze corona- en crisistijd geldt: blijf zingen, niet in maar buiten de kerkdiensten om.

Als er iets is wat honderdduizenden mensen in de kerken van ons land door de coronamaatregelen enorm missen, is dat het zingen. Enkele voorzangers, YouTube-filmpjes, allemaal mooi en fijn dat deze mogelijkheden er zijn, maar ze kunnen nooit het samen zingen vervangen. Keer op keer hoor je ook als predikant de verzuchting: ‘konden we maar weer zingen’. En hierbij doe ik dan ook een vurig pleidooi om te zingen!

Allereerst dit: al vér voor deze coronapandemie is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken hoe ongelooflijk heilzaam zingen is. Wanneer je zingt, komen er endorfinen vrij. Deze stofjes werken pijnstillend en geven je een geluksgevoel, het hormoon oxytocine rekent daarbij af met stress en angst. Zingen maakt ook dat je je goed kunt on..

