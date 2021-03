Ogen dicht. Schakel in je hoofd terug naar het pre-coronatijdperk. Een pandemie kenden we alleen uit de geschiedenisboekjes. En kijk dan met die ogen naar deze foto in het stembureau in Nijmegen afgelopen week. Wat is hier aan de hand? Mij schiet direct de kreet 'Melaats! Melaats!' te binnen. Alsof die stembiljetten een ernstige ziekte hebben, die schreeuwen om acute behandeling door zweterige, blauwe latex handschoentjes en medewerkers met mondkapjes. Je zou denken dat de blauwe sjaal van de stembureauvoorzitter op de medische voorzorgsmaatregelen is afgestemd. Die heeft daar in elk geval een reuze reservemondkapje mee in handen. 'Houd anderhalve meter afstand!' Ze had het de medewerkers nog op het hart gedrukt. Ze staan op de achtergrond dan ook in een halve cirkel op gepaste afstand om de verdeling van de biljetten heen. Met mondkapjes en handschoenen. Zo gaat dat op het feest van de democratie in een pandemie. De vlaggenlijn en ballonnenboog maken het geheel compleet. Hoe zouden jonge kinderen van nu in 2040 naar dit beeld kijken? <