Links moet angst en ego opzijzetten. Niks doen is geen optie meer

Bij de PvdA zal tijdens het uitblazen van de campagne nog weleens worden gedacht: wát als we toch met Lodewijk Asscher de strijd waren aangegaan? De oud-minister van Sociale Zaken stapte in januari op als lijsttrekker van de sociaaldemocraten, omdat hij vreesde dat de toeslagenaffaire hem zou blijven achtervolgen. Maar de afgelopen jaren was Asscher wel de enige linkse leider die VVD-premier Mark Rutte werkelijk aankon.

Nu moest Lilianne Ploumen het proberen. Maar zij wist de PvdA niet verder te brengen dan hetzelfde resultaat als bij de verpletterende nederlaag in 2017: opnieuw negen zetels. Dat valt natuurlijk Ploumen niet zozeer te verwijten; zij had acht weken de tijd. Maar met haar boodschap van solidariteit onderscheidde ze zich niet van GroenLinks en SP, en ook niet genoeg van D66 dat een goed opgebouwd ‘momentum’ wist te creëren rond de nieuwe leider Sigrid Kaag.

Wie een blik werpt op de verkiezingsposters van de PvdA in het afgelopen decennium, valt één ding op: telkens staat er iemand anders op. In 2010 was het Job Cohen. Daarna volgde Diederik Samson in 2012, die de partij naar grote hoogte stuwde. Maar toen hij zijn leiderschap ter discussie ..

