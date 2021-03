De diepten en hoogten van het politieke bedrijf kunnen elkaar duizelingwekkend afwisselen

De Tweede Kamer wordt gewisseld: dit is een maand van teleurstellingen en wrede bedrijfsbeëindigingen. Luidruchtige debutanten in de politiek krijgen meer aandacht dan wie in stilte moeten vertrekken. Denk eens aan die harde werkers, van wie zoveel emotionele en ego-elasticiteit is gevraagd.

Onze eerste ontmoeting, oktober 2005. Een vette Volvo in Royal Blue stopt voor het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, de minister van Bestuurlijke Vernieuwing (sinds een half jaar) arriveert voor een symposium van de Thorbecke Academie. Maar de lak bladdert al: de kroonprins van D66 is gelabeld als ‘Kereltje Pechtold’ en (door Hans Wiegel:) ‘Alexander de Grote’. Drie maanden later vertelt hij aan Opzij hoe ‘vreselijk’ ministers met elkaar omgaan: ‘het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken’. Vooral met gereformeerde ambtsdragers als Balkenende en Donner kan hij ‘moeilijk uit de voeten’: ‘Ik ben meer van de gezellige katholieken, of nog beter: ex-katholieken’.

Ruim een jaar later kom ik hem weer tegen, aan..

