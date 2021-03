Het kan zijn dat de deuren van onze pastors binnenkort voor christelijke homoseksuelen gesloten zullen zijn

Evangelische kerkleiders in Nederland overwegen de overheid te waarschuwen tegen een verbod op homogenezing waardoor ook de godsdienstvrijheid onder druk kan komen ( ND 18 maart ). Anglicaanse voorganger Ed Shaw schrijft in dit verhaal over de vergelijkbare zorgen in Engeland.

Als christenhomo maak ik me zorgen over de oproepen om ‘homo-conversietherapie’ te verbieden. Ik werk al twintig jaar in de staf van Anglicaanse kerken. In die tijd hebben de mensen die ik heb gediend, gevraagd om met mij te praten en te bidden over hun gezinnen, werksituaties, dromen, mislukkingen, huwelijken, alleen zijn, financiën, verslavingen, seksualiteit, gender - en nog veel meer. Ik heb zo ongeveer alles wel te horen gekregen, maar ik heb elk uniek mens verwelkomd, en de kans aangegrepen te proberen hen zo goed mogelijk te helpen.

Maar er is een groep die ik binnenkort misschien zal moeten ontmoedigen om mijn advies of gebed te vragen: alle christenen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht (homo, bi-seksueel of gewoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .