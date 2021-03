Superbus van Wubbo Ockels naar het Noorden was een stuk goedkoper dan een nieuwe treinverbinding

Wubbo Ockels voor de Superbus (2011). De oud-ruimtevaarder en zijn team maakten een volledig elektrische bus, met een lage luchtweerstand. De bus kon passagiers vervoeren met een snelheid van 250 kilometer per uur over een aparte baan, naast de snelweg. Het had een rendabele investering kunnen worden, maar er was, ook in het Noorden, onvoldoende draagvlak.

(beeld anp / lex van Lieshout)