Meeste kiezers vinden dat Nederland meer asielzoekers uit Griekenland moet opnemen. Het nieuwe kabinet is aan zet

Het Afghaanse meisje Zara is gestopt met spelen en praten. Ze is getraumatiseerd en een behandeling heeft op dit moment geen effect, zegt een kinderpsycholoog. Dat komt door de omstandigheden waarin ze leeft. Ze woont niet meer in het door geweld verscheurde Afghanistan, maar in kamp Mavrovouni, oftewel ‘Moria 2.0’ op Lesbos.

Na de allesverwoestende brand in het oorspronkelijke kamp Moria, klonk even een hoopvol ‘No More Moria’s’ uit de kelen van Europese leiders. Er zouden oplossingen komen voor de drama’s aan de grenzen van Europa. Maar in de praktijk werden duizenden vluchtelingen, onder wie heel veel kinderen, opnieuw weggestopt in een ellendig kamp, op een voormalig militair oefenterrein, in de koude blubber met potentieel gevaarlijk lood in de grond. Pal aan zee, waardoor de tenten regelmatig kapotwaaien door de stormachtige wind.