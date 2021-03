Van rouw naar veerkracht, het kan! Enkele praktische handreikingen

Wie geconfronteerd wordt met ziekte zal wellicht niet denken aan een gelukkig en verrijkt leven. Wij brengen daarom graag onder de aandacht dat gezondheid niet vanzelf spreekt, maar dat een chronisch ziek mens meer is dan zijn ziekte. We zijn ervaringsdeskundigen: Peter van den Berg heeft parkinson, Angelique van der Lit-van Veldhuizen heeft ALS en Jolanda Rodenburg-Bons heeft de spierziekte HMSN. Yvette van de Veerdonk is coach en vertrouwenspersoon; haar man overleed in 2012 aan een ernstige ziekte en Heina Zeeman-Teeuwissen is coach.

Als de diagnose chronisch(-progressief) ziek wordt uitgesproken, is het alsof je via een haarspeldbocht aan de koude en ruwe kant van het leven bent terechtgekomen. Je lijf, je kompas, laat je in de steek...

