China vormt een gevaar voor de wereld – zie ook het geweld tegen Oeigoeren. Actie tegen de wereldmacht is hoognodig, schreef hoogleraar ethiek en spiritualiteit Ad de Bruijne in het ND van 13 maart . Helpt een boycot van ‘made in China’ door overheid, burgers en bedrijven?

‘Ik kan als klein radertje mogelijk iets beïnvloeden’

Jan Buitenhuis, sourcing manager voor een internationaal bedrijf van een Chinese investeringsmaatschappij.

‘Op zich kan ik me de suggestie voor een boycot voorstellen. Zelf vraag ik me in mijn dagelijkse werk en in mijn contacten met (Chinese) collega’s ook weleens af of ik er goed aan doe voor dit bedrijf te blijven werken. Ergens voelt het als werken voor de vijand. Maar ik ben wel een klein radertje in het geheel en kan mogelijk iets beïnvloeden. Ik probeer een goede relatie te onderhouden met al mijn collega’s. Hierbij gaat het zelden over politiek. Ik heb niet het gevoel dat de Oeigoeren-problematiek echt leeft bij een Chinees woonachtig in Shanghai. De geografische afstand is ruim..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .