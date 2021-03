Psalm-ervaring

Is dat het? Je zingt een Psalm omdat je er iets mee hebt? Is er dan nog ruimte voor een Psalm, een bijbelgedeelte waar je niets mee hebt?

Ik heb zelf jarenlang in het onderwijs gewerkt. In het onderwijs léér je. De kinderen vonden het mooi: daar kwamen ze voor op school: om te leren wat ze nog niet wisten. Een les over 'tectonische krachten' - daar hebben kinderen toch niets mee? Toch was na afloop hun interesse gewekt.

Mijn vraag is: gunnen wij onze kinderen die leerervaring: dat onderduiken in het mysterie van het christelijk geloof? En ook in die fantasie-prikkelende beeldspraak van de Psalmen? Psalm 25 zegt: 'Leid ons in uw waarheid'. Dat is een zoektocht. Ga eens samen op ontdekkingsreis! <

