Deze twee romans laten zien: de ware Verlosser ziet alleen het verlangen van de ander

Toen ik drie jaar geleden de met veel lof ontvangen roman De trooster van Esther Gerritsen las, moest ik als vanzelf terugdenken aan de roman Stille zaterdag van Désanne van Brederode van zeven jaar eerder. De gelijkenissen zijn namelijk opmerkelijk: twee vooraanstaande Nederlandse literatoren schrijven een roman over een fictieve Nederlandse politicus die de dagen voor Pasen gebruikt om zich te bezinnen op zijn en haar leven. ‘Publieke personen zijn in levenden lijve niets minder dan verrijzenissen’, schrijft Gerritsen. Hebben beide romans met zo veel overeenkomsten ook een vergelijkbare boodschap?

Van Brederode schrijft essayistisch, geduldig zoekend en onderzoekend hoe twee mensen die diepe liefde voor elkaar voelen dat in een platonische vriendschap proberen vorm te geven. Gerritsen heeft daarentegen een sobere schrijfstijl, vrijwel helemaal ontdaan van elke opsmuk en uitweiding. Hoe verschillend ook in stijl, beide schrijfsters stellen grote en klassieke thema’s als vriendschap, schuld, boete, vergeving en mededogen aan de orde.

Van Brederode heeft in Stille zaterdag twee personages gecreëerd die in onze seculiere samenleving hun zoektocht naar God en spiritualiteit gemeen hebben. De eerste is Sara, burgemeester van Amsterdam en boegbeeld van de ChristenUnie. Ze heeft zich losgemaakt van haar orthodoxe geloof en daarmee..

